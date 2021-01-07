Nasrettin Hoca Fıkraları Oku - Az Bilinen ve Güldüren Nasrettin Hoca'nın Fıkraları - Kısa, Uzun Çok Komik Fıkrası

Nasrettin Hoca Fıkraları çocukluk döneminin en eğlenceli hikâyeleridir. Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış olan Türk mizah kahramanın Nasrettin Hoca'nın güldürücü ve güldürürken düşündürücü fıkraları geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Nasrettin Hoca Fıkraları arasında en komik fıkraları derleyip bu başlık altında sizlere sunduk. Hem kısa hem uzun çok komik fıkralar dendiğinde akla ilk gelen Nasrettin Hoca Fıkraları ile sevdiklerinizle birlikte gülebilirsiniz. Nasreddin Hocanın fıkrası denildiğinde akla gelen en komik ve az bilinen fıkraları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI

Nasrettin Hoca'nın Fıkraları arasında en çok güldüren ve beğenilen hikayeleri için doğru yerdesiniz. Nasrettin Hoca'nın az bilinen fıkralarının yanı sıra unutulmayan ve hala dillerde dolaşan fıkrası için en komik seçeneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nasrettin Hoca'nın Parayı Veren Düdüğü Çalar Fıkrası

Nasreddin Hoca Fıkrası 1: Parayı Veren Düdüğü Çalar

Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'nın etrafını sarmış. "Hoca, bana düdük al!" demiş biri. "Bana da, bana da!" demiş bir diğeri.

Diğerleri de sırayla:

– Ben de düdük isterim!

– Bir tane de bana!, demişler.

İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.

Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.

Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

– Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,

– Parayı veren düdüğü çalar, demiş

Nasrettin Hoca'nın Ya Tutarsa Fıkrası

Nasreddin Hoca bir gün gölün kıyısına gider. Elinde koca bir kaşık yoğurdu da yanına almış.

Nasreddin Hoca, kaşığındaki yoğurdu göle sokmuş ve yoğurdu göle boşaltmış.



O sırada köylülerden biri onu görmüş ve şaşkınlıkla:

– Hoca ne yapıyorsun, diye sormuş.



Hoca gülümseyerek:



– Gölü mayalıyorum, ne yapayım, demiş.

Adam, Hoca'ya bakmış ve kahkaha atarak:

– Ne diyorsun be Hoca, çıldırmış olmalısın. Koskoca göl hiç maya tutar mı?, demiş.

Hoca gülümsemesini hiç bozmadan:

– Peki ama ya tutarsa, demiş.

Nasrettin Hoca'nın Kim Daha Büyük Fıkrası

Hoca'ya:

- "Efendi" demişler, "padişah mı büyük, yoksa çiftçi mi ?"

- "Çiftçi büyük elbet" demiş Hoca ve eklemiş; "Çünkü çiftçi buğday yetiştirip vermezse pâdişah acından ölür."

Nasrettin Hoca'nın Gönlüm Razı Olmadı Fıkrası

Nasreddin Hoca, kasabadan Kur'an-ı kerim, tefsir ve ilmihal gibi bazı kitaplar almış. Bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş köyüne doğru gidiyor.

Yada Hoca'yı görenler :

- " Bre Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın ?" diye sormuşlar.

- "Ne yaparsın" demiş Hoca, "zavallı hayvan zaten benim bütün kahrımı çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı."

Nasrettin Hoca'nın Bugün Ayın Kaçı? Fıkrası

Nasreddin Hoca bir gün bir işi için Konya'ya gitmiş. Yolda giderken bir adam Hoca'yı durdurmuş:

– Pardon Amca, bugün ayın kaçı biliyor musun?, demiş.

Hoca:

– Ne bileyim yahu! Ben buraların yabancısıyım, demiş.

Nasrettin Hoca'nın İp Olur Fıkrası

Nasreddin Hoca'nın yaşadığı köyde yaşayanlar Eyyübi kelimesini bir türlü doğru söyleyemiyorlarmış.

Bazısı Eyip, bazısı İyip, bazıları da İyp diye yanlış bir şekilde söylüyorlarmış.

Buna artık dayanamayan Hoca vaazında:



– Ey komşular sakın ola ki oğlunuz olursa adını Eyyûb koymayın. İnsanlar onu söyleyemez çocuğun adı olur İp, demiş.

Rüyada Gözlük

Gece yatağında mışıl mışıl uyuyan Nasreddin Hoca aniden uyanmış. Hemen kapısını uyandırmış:

– Hanım kalk gözlüğümü bulamıyorum.

Kadıncağız uykulu bir şekilde:

– Hoca gözlüğü uykuda ne yapacaksın?, demiş.

Hoca gözlüğünü bulmuş ve gözüne takarken:

– Rüyada daha iyi göreceğim, demiş.

Nasrettin Hoca'nın Hırsızın Ardından Fıkrası

Nasreddin Hoca ile kapısının evine bir gece hırsız girmiş. Hırsız her şeyi toplamış ve çuvalına doldurmuş. Hoca bunları yaparken hırsızı görmüş ve sesini çıkarmamış.

Hırsız sessizce evden çıkıp kendi evine doğru yola çıkmış. Hoca da onu takip edip arkasından evine girmiş.

Hırsız onu fark edip:

– Sen de kimsin?, demiş.

Hoca:

– Bir az önce evimdeki her şeyi toplayıp buraya getirdin. Ben de buraya taşındığım için seninle geldim, demiş.

Nasrettin Hoca'nın Mevsimlerden Yakınanlara Fıkrası

Bir gün köyde bir grup adam toplanmış sohbet ediyorlarmış. Önce havadan sudan sohbet etmişler. Konu sonunda sıcak ve soğuğa gelmiş ve içlerinden birisi:

– Şu insanoğlu haline şükretmesini hiç bilmez; kışın soğuktan, yazın sıcaktan yakınırlar, demiş.



Konuşmaya kulak misafiri olan Hoca:



– Öyle deme cahil adam, bak bahara kimsenin bir şey dediği var mı?, demiş.

Nasrettin Hoca'nın Tarhana Çorbası Fıkrası

Günlerden bir gün Nasreddin Hoca'nın canı tarhana çorbası çekmiş. Üzerine ekmek doğrayıp çorba içmeye hayali kurarken kapısı çalınmış.

Yan komşunun oğluymuş gelen.

– Hocam annem çok hasta, yemek yapamadık. Bir tas çorban varsa verebilir misin?, demiş.

Bunu duyan Hoca kendi kendine:

Bu komşular da bir alem! Kurduğum hayalin bile kokusunu almayı beceriyorlar, demiş.

NASRETTİN HOCANIN ÇOK KOMİK FIKRALARI

Hepsinin Tadı Aynıdır

Nasrettin Hoca,



bağdan topladığı üzümleri eşeğine yükler.



Evine giderken yolda çocuklar peşine takılır.



– Hoca Efendi bize de üzüm verir misin, dedikleri zaman Hoca çocuklara bakar.



Bu kalabalık çocukların her birine bir salkım verse, üzümler bitecek.



Tutar, her birine bir tane üzüm verir.



Çocuklar sızlanmaya başlar.



– Ama Hoca efendi, çok az verdin.



Nasrettin Hoca:



– Canım niye ısrar ediyorsunuz. Ha bir tane ha on tane ne fark eder.



Nasıl olsa hepsinin tadı aynı değil mi, diyerek gider.

Doksan Dokuza Da Razıyım

Nasrettin Hoca bir gece garip bir rüya görür.



Rüyasında avucuna doksan dokuz altın para koyarlar.



Ama Hoca bununla yetinmeyip,



– Olmaz, doksan dokuzu veren yüzü de verir.



Yüz altın isterim, diye sayıklar.



İşte tam bu sırada Hoca uyanır.



Gördüklerinin rüya olduğunu anlayınca hemen gözlerini kapatır.



Avucunu uzatarak,



– Peki, doksan dokuza da razıyım, der.

NASREDDİN HOCA KİMDİR?

Nasreddin Hoca, çoğu kişinin çocukluğunda büyük etkisi olan, Türk kültüründeki mizahı farklı bir boyutta ele alan Anadolu Selçuklu dönemlerindeyken Akşehir ve Hortu çevresinde yaşamış efsanevi kişilik ve karakter olarak bilinir. Gerçekten de yaşayıp yaşamadığı hakkında farklı görüşler bulunurken, gerçekte yaşamış olduğuna dair çeşitli belgeler de bulunmaktadır. Türk mizahı ve kültüründe oldukça büyük öneme sahip Nasreddin Hoca hazır cevap kişiliği ile de bilinmektedir.

Bilge olarak aksettirilen, tarihi kişilik olan Nasreddin Hoca'nın gerçekten yaşadığına dair belgeler ve bilgiler kaynaklarda yer almaktadır. Edinilen bilgilere göre; 1208 yılında Hortu köyünde doğmuş ve temel eğitimini de burada aldıktan sonra Sivrihisar'da medrese eğitimi görmüştür. Babasının ölümü üzerine memleketine dönüp köy imamlığı görevini üstlenmiş ve bir süre dönemin tasavvufi düşünce merkezîlerinden Akşehir'e göç etmiştir. Nasreddin Hoca'nın pek çok eseri bulunmakla birlikte 1996 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada Nasreddin Hoca Yılı olarak kutlanmış olup günümüzde de yarışmalar ve bilimsel toplantılar düzenlenmektedir.

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