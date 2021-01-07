Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nesli tükenen kızıl şahini vatandaş ihbarı kurtardı

Nesli tükenen kızıl şahini vatandaş ihbarı kurtardı

’de yaralı vaziyette bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı.

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 8.1.2021 01:33 ABONE OL
Nesli tükenen kızıl şahini vatandaş ihbarı kurtardı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında vatandaşlar yaralı vaziyette kızıl şahin buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine yaralı kızıl şahini korumaya alan belediye görevlileri tedavi için Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Veteriner Hekim Tekin Keçeci tarafından tedavi edilen şahin korumaya alındı. Keçeci, şahinin nesli tükenmekte olan kızıl şahin olduğunu belirterek, "Kızıl şahin ülkemizde nesli tükenmekte ve koruma altında olan yırtıcı bir kuş türüdür. O yüzden vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nesli tükenen kızıl şahini vatandaş ihbarı kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA