Nesli tükenen Kızıl Şahin’i vatandaşın ihbarı kurtardı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında vatandaşlar yaralı vaziyette Kızıl Şahin buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine yaralı Kızıl Şahin'i korumaya alan belediye görevlileri tedavi için Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Veteriner Hekim Tekin Keçeci tarafından tedavi edilen şahin korumaya alındı.

Keçeci, şahinin nesli tükenmekte olan Kızıl Şahin olduğunu belirterek, "Kızıl Şahin ülkemizde nesli tükenmekte ve koruma altında olan yırtıcı bir kuş türüdür. O yüzden vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.