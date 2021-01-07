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Belediyesi’nden su faturalarına yüzde 10 indirim

Belediye Meclisi, mart ayına kadar içme suyuna yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:12 ABONE OL
Nevşehir Belediyesi’nden su faturalarına yüzde 10 indirim

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin gereği toplumun yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle halka sağlanan desteklerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Arı, bu kapsamda Nevşehir Belediye Meclisi tarafından ocak-şubat-mart aylarında konut ve işyerlerinde kullanılan içme suyu bedellerinde yüzde 10 indirim yapılmasının kararlaştırdığını açıkladı.

Su faturalarında uygulanacak olan indirimin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçekleşen tüketimlere yansıtılacağını ifade eden Arı, "Şehrimizin 30-40 yıllık içme suyu altyapısını yenilemek için çaba gösterip milyonlarca liralık yatırım yaparken vatandaşlarımıza bir nebzede olsun destek olabilmek için böyle bir indirim kararı aldık. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.

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Nevşehir Belediyesi’nden su faturalarına yüzde 10 indirim
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