Malatya'daki tecavüz yalanında flaş gelişme! 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Malatya'nın Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki zihinsel engelli E.G'ye çok sayıda şüpheli tarafından tecavüz edildiği iddiasının kızın ailesi ve Adli Tıp Kurumu raporu ile yalanlanmasına karşın sosyal paylaşım sitesi olan "Twitter" üzerinden olay yaşanmış gibi paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

YALAN İDDİAYLA İLGİLİ SOMUT DELİLER KAMUOYU İLE PAYLAŞILMIŞTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma konusu olaya ilişkin, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Valiliği ve Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitelerinde yapılan basın açıklamalarında, tecavüz olayı iddiası olayının meydana gelmediğine dair somut deliller bulunduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

7 KİŞİ TESPİT EDİLDİ.. SAYI ARTABİLİR

Edinilen bilgiyi göre; gerçek dışı paylaşımlarda bulunanlar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Bu kapsamda, belli bir amaç dahilinde çarpıtarak gerçek dışı bir çok paylaşımda bulunmak suretiyle toplumda huzursuzluğa neden olarak algı operasyonu yapmaya çalıştıkları, yapılan paylaşımlarda Narmikan Mahallesi sakinleri ve engelli kız çocuğunun ailesinin hedef gösterilmesi nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı ve 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin bulundukları illerde haklarında işlem başlatıldığı ve gözaltı sayısını artabileceği öğrenildi.

PKK'YA YAKIN KAYNAK İDDİASI

Olayla ilgili iddiaların, bölücü terör örgütü PKK'ya yakın olduğu öne sürülen bir kaynaktan yayıldığı iddialarının da ayrıca soruşturulduğu da öğrenildi.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var, çocuk var. Yeter artık" demişti.