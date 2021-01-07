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Ölüm getiren "" olayına soruşturma

'da yedikleri balıktan zehirlenen 3 kişiden 'in (41) yiyerek zehirlendiğinin ortaya çıkması üzerine, sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 7.1.2021 20:06 ABONE OL
Ölüm getiren balon balığı olayına soruşturma

Van'da balıkçılık yapan kişi iddiaya göre, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşlarıyla birlikte pişirip yedi. Balon balığını yiyerek zehirlenen 3 kişiden Kemal İpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zehirlenen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca balon balığından ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın 28 Aralık'ta meydana geldiği, balık zehirlenmesi şüphesiyle Kemal İpek'in Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisinin yapıldığı ve otopsi bulgusu olarak karaciğerde değişiklik görüldüğü belirtildi. Olay sonrası yakınlarının ifadelerinin alındığı ve buna göre 3 kişinin yediği balığın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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DİĞER 2 KİŞİDEN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Fırıncı İpek'in hastanede öldüğü ve diğer 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastanede tedavileri yapılan kişilerden alınan kanlar ise incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek ve balık zehirlenmesi için detaylı araştırma yapılacak.

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Ölüm getiren "balon balığı" olayına soruşturma
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