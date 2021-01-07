ORAN’dan KTB’ye 10 milyonluk hibe destek

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Aralık ayı toplantısında Kayseri Ticaret Borsası'nın Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi projesine 10 Milyon TL hibe desteği onayladı.

Üretmek için yeni fikirlerin olması gerektiğini kaydeden Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için güzel projeler yaptıklarını söyledi.

ÇAĞDAŞ VE MODERN BORSA TİCARET MERKEZİ

Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi'nin 210 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacağını belirten Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış; "Yeni borsa binasının, üretici ve tüccarların, elektronik satış salonu ve lisanslı depoların ve hububat dükkanlarının bir araya geldiği merkez olacağını söyledi. Çağdaş ve Modern Borsa Ticaret Merkezi hayata geçtiğinde Kayseri'deki hububat, çekirdek üretici ve tüccarlarına birçok avantajı olmakla birlikte ürünlerini kalite kaybı olmadan lisanslı depolarda depolayabileceklerini belirten Başkan Bağlamış; "Üreticilerimiz, elektronik ürün senedi ile alım satım yapabilecekler ve borsacılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği borsa merkezinden faydalanabilecekler. Ayrıca projenin gerçekleştirileceği bölgenin lokasyon olarak kuzey çevre yoluna yakın olması, ulaşım açısında oldukça avantajlı konuma sahip olacak" dedi.