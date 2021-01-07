Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis 2 gün önce mühürlenen gazinoyu bastı, içerdekiler çatıda yakalandı

Polis 2 gün önce mühürlenen gazinoyu bastı, içerdekiler çatıda yakalandı

'da açık olduğu tespit edilen iki gazinoya yapılan baskında içeride bulunan 65 kişiye para cezası uygulandı. Bazı müşteriler polis baskını sırasında kaçtıkları çatıda saklanırken yakalandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:44 ABONE OL
Polis 2 gün önce mühürlenen gazinoyu bastı, içerdekiler çatıda yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken iki gazinonun açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan gazinoya baskın düzenledi.

İçeride bulunan bazı kişilerin çatıda olduğunu belirleyen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan polis, yakaladığı 40 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. Polisin burada ne işiniz var sorusuna ise, 'Hava almaya çıktık' dediler. Bir diğer gazinoyu da basan polis içeride bulunan 24 kişiye de idari para cezası uyguladı. İş yerinin iki gün önce mühürlendiği ancak işletmecinin mührü kırarak tekrar açtığı belirtildi. İki iş yeri mühürlenirken, 2 iş yeri sorumlusu hakkında da idari işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis 2 gün önce mühürlenen gazinoyu bastı, içerdekiler çatıda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA