Polis 2 gün önce mühürlenen gazinoyu bastı, içerdekiler çatıda yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken iki gazinonun açık olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan gazinoya baskın düzenledi.

İçeride bulunan bazı kişilerin çatıda olduğunu belirleyen polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan polis, yakaladığı 40 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. Polisin burada ne işiniz var sorusuna ise, 'Hava almaya çıktık' dediler. Bir diğer gazinoyu da basan polis içeride bulunan 24 kişiye de idari para cezası uyguladı. İş yerinin iki gün önce mühürlendiği ancak işletmecinin mührü kırarak tekrar açtığı belirtildi. İki iş yeri mühürlenirken, 2 iş yeri sorumlusu hakkında da idari işlem başlatıldı.