Polisten fotoğraf sergisi

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından açılan fotoğrafçılık kursuna katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün "Midyat'ta küçük adımlarla büyük yarınlara" projesi kapsamında Toplum Destekli Büro Amirliği'ndeki görevli polisler tarafından verilen bir aylık fotoğrafçılık eğitiminin ardından kursa katılan 12 kursiyerin çektiği Mardin ve Midyat'ın tarihi yapılarının fotoğrafları düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Midyat Hükümet Konağı girişinde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ve vatandaşlar gezdi. Fotoğrafçılık kursunda çekilen 30 fotoğraf sergide yer alıyor. Fotoğraflar serginin arından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kamu kurumlarına asılacak.

Sergiyi gezen Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yaptığı açıklamada, "Mardin'deki, Midyat'taki tarihi, kültürel varlıkların fotoğrafçılık kursu kapsamında fotoğraflanması, kayıt altına alınması ve sergilenmesi amacıyla bir proje yapılmıştı. Projenin çıktıları bugün hükümet konağımızda da sergilenip daha sonra bu fotoğraflar farklı kamu kurumlarımızda yine vatandaşlarımızın dikkatlerine sunulacak. Bu tür çalışmalarla emniyetimiz gençlerimize, çocuklarımıza hem vakitlerini değerlendirme anlamında hem de kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma anlamında bu tür projeleri, bu tür faaliyetlere devam edecektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Projeyi yürüten Polis Memuru Beyza Aktay, "Sergimize çok fazla talep var, fotoğraflarımızı inceliyor arkadaşlar da. Bu şekilde sergimize katılım sağlayan herkes için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize bir nebze olsun katkı sağlayabilmekti, onların hayatına biraz ışık olabilmekti ve onlara sosyal aktivite düzenlemek istedik" ifadelerini kullandı.

Projeyi yürüten Polis Memuru Ensari Kocabaş da, "Mardin'in ve Midyat'ın çeşitli tarihi alanlarına, eserlerini kayda alma adına, çocuklarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin geleceğe yönelik vizyonlarını geliştirme adına açmış olduğumuz kursta çekilen fotoğraflar bunlar." dedi.

Kursiyer Kader Acar da, "Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok güzel bir fotoğraf sergisi açıldı. Öğrenciler tarafından çekilen bu fotoğraflar gerçekten birbirinden güzel. Mardin'in tarihini anlatan ve yansıtan fotoğraflardır. Emeği geçen polis arkadaşlarımızın hepsine teker teker teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Sergiyi gezen İbrahim Kümağaç adlı vatandaş ise, "Öğrencilerimizin ellerine sağlık güzel bir çekim olmuş. yani Midyat'ın tanıtımı için harika şeyler yapmış çocuklar. Ellerine sağlık. Teşkilatımız ilgileniyor çocuklarımızla olsun, yaşlılarımızla falan gayet güzel ilgileniyorlar. Ellerine sağlık. Allah'tan onların emeklerine sağlık" diye belirtti.