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İstanbul'daki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Çantasından çıkanlar dehşete düşürdü...

İstanbul 'ta bir kişi sabaha karşı denize atlamıştı. İsminin Doğan Şahin olduğu öğrenilen şahsın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cesedine ulaşıldı. Olayda korkunç bir detay da ortaya çıktı. Doğan Şahin'in denize atlarken çantasına taş doldurduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:59 Son Güncelleme: 7.1.2021 12:13 ABONE OL
İstanbul'daki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Çantasından çıkanlar dehşete düşürdü...

Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında denize atlayan kişiden acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen Doğan Şahin, montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu. Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı.

SABAH ARALAMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde denize atlayan kişiyi arama çalışmalarına hız verdi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Doğan Şahin'in cesedine ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik botu ile Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.

Denizden çıkarılan ceset, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇANTASINA TAŞ DOLDURMUŞ

Denize atlayan Doğan Şahin'in sırt çantasına taş doldurup yüklendikten sonra denize atladığı öğrenildi. Taş dolu sırt çantası Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video

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İstanbul'daki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Çantasından çıkanlar dehşete düşürdü...
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