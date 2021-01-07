Safranbolu Kıtırı coğrafi işaret tescil aldı

Safranbolu ilçesinde tazeliğini uzun süre koruduğu için geçmiş zamanlarda evlerde sıkça yapılan Safranbolu Kıtırı olarak anılan ekmek türü yiyecek Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı altında tescillendi.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) yapılan 'Safranbolu Kıtırı' coğrafi işaret tescili aldığını belirten Belediye Başkanı Elif Köse; "Türkiye'nin yöresel ürünleri arasında coğrafi işaret tescili alan 'Safranbolu Kıtırı' coğrafi işaret tesciliyle koruma altına da alınmış oldu. 'Safranbolu Kıtırı' Türkpatent tarafından onaylanan logo ile de satışa sunulabilecek. SAKEM'de hazırlanan, safran, badem, fındık, fıstık ve unla yapılan, tazeliğini uzun süre koruyabilen ürün, zengin içeriğe ile Safranbolu'nun değerleri arasında yerini koruyacak. 'Safranbolu Kıtırı' kentle özdeşmiş oldu. İlçemizin değerleri arasında yerini alan tescilli ürünümüz bundan sonra daha geniş kitleler tarafından tadılarak yaygınlaşacak. Safranbolu'muza hayırlı olsun." dedi.

Safranbolu SAKEM de üretilen 'Safranbolu Kıtırı' daha evvel Afrin'de mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderilmişti.