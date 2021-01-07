Kamyon paramparça oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi!

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon paramparça olurken, 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.