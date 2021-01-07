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Kamyon paramparça oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi!

Son dakika haberine göre 'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu'nda şarampole yuvarlanan kamyondaki iki kişi yaşamını yitirdi. Paramparça olan kamyondan çıkarılan cenazeler morga kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:50 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:53 ABONE OL
Kamyon paramparça oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi!

Kaza, saat 07.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek ilçesi Çakallık mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Durmaz yönetimindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, refüje çarparak şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon paramparça olurken, 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

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Kamyon paramparça oldu, 2 kişi yaşamını yitirdi!
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