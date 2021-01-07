Sakarya’da feci kaza 2 kişi yaşamını yitirdi

TEM otoyolu üzeri Sakarya İli Çakallık mevkiinde sabah 07.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, Kocaeli'nde oturduğu öğrenilen İsmail Durmaz isimli sürücünün kullandığı 41 UM 084 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyon, yolun sağ tarafından bulunan bariyerleri aşarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Çevredeki kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma, İtfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü İsmail Durmaz ve yanında yolcu olarak bulunduğu öğrenilen Fikret Karakaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.