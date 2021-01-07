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'da belgesiz yakalandı: İdari ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 15 avcının kontrol edildiğini ve bu avcılardan 1 kişi hakkında belgesiz 3 adet turaçı vurduğundan dolayı idari yaptırım ve tazminat kararının alındığını açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:32 ABONE OL
Şanlıurfa'da belgesiz yakalandı: İdari ceza uygulandı

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 15 avcının kontrol edildiğini ve bu avcılardan 1 kişi hakkında belgesiz 3 adet Turaç'ı vurduğundan dolayı idari yaptırım ve tazminat kararının alındığını açıkladı.

Şanlıurfa'da 1 kişi belgesiz olduğu halde 3 adet turaçı vurduğu için hakkında idari yaptırım ve tazminat kararı tesis edildi. Şanlıurfa Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'da av koruma ve kontrol faaliyetler kapsamında 15 avcı kontrol edildiğini açıkladı. Kontrol edilen 15 acından 1 kişi hakkında belgesiz 3 adet Turaç'ı vurduğundan dolayı hakkında idari yaptırım ve tazminat kararı tesisi edildi. Yapılan kontrollerde 1 adet tüfeğe de el konulduğu belirtildi.

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Şanlıurfa'da belgesiz yakalandı: İdari ceza uygulandı
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