Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Eyyübiye çevre yolu 11 Nisan stadın önünde meydan geldi. Edilen bilgilere göre henüz sürücü ve plakaları öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.