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'da operasyon: 6 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.1.2021 02:26 ABONE OL
Şanlıurfa'da operasyon: 6 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğiekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda, 25 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 105 gram esrar, 2 tabanca ve 4 bin 920 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
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Şanlıurfa'da operasyon: 6 kişi tutuklandı
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