Şanlıurfa'da operasyon: 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğiekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda, 25 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 105 gram esrar, 2 tabanca ve 4 bin 920 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.