Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre İdris Ağolday idaresindeki 67 ZY 531 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 6. kilometresinde Sabri Garip yönetimindeki 63 ABD 028 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Eyüp Heşe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Heşe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Garip'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.