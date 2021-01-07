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'da trafik kazası 2 kişi yaralandı

'nın Karaköprü İlçesi Sırrın çevreyolunda orta refüjü geçen araç, karşı yoldan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:22 ABONE OL
Şanlıurfa'da trafik kazası 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi Sırrın çevreyolunda orta refüjü geçen araç, karşı yoldan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, seyir halindeki 63 AB 337 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, orta refüjü geçerek karşı yola girdi. Araç, karşı yolda seyreden 63 KD 347 plakalı otomobil ile çarpıştı. her iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası 2 kişi yaralandı
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