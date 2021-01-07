Şehit Fethi Sekin'in heykeli görenleri duygulandırıyor

İzmir'de 5 Ocak 2017'de hakim ve savcıların giriş yaptığı Bayraklı Adliyesi C Kapısı girişine doğru seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli 43 yaşındaki Fethi Sekin, tabancasıyla, kalaşnikoflu teröristlerin üzerine gözünü kırpmadan koşup, çatışarak büyük bir katliamı engellemişti.

Saldırıda polis memuru Sekin ve katip Musa Can şehit düşmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Kalaşnikof tüfek, roketatar ve mühimmatlarla gelen teröristlerin FETÖ ve PKK soruşturmalarını yürüten savcılara saldırmayı amaçladıkları ortaya çıkmıştı. Fethi Sekin İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle ölüm yıldönümünde anılırken, İzmir'in sembol ismi Sekin'in balmumu heykeli de Konak'taki İl Emniyet Müdürlüğü girişinde sergileniyor. Sanatçı Kerim Kaplan tarafından yapılan Sekin'in balmumu heykeli görenlere duygusal anlar yaşatıyor. Sekin'in balmumu heykelinin yanında şehit olmadan önce kullandığı motosiklet ile kaskı da bulunuyor. Motosikletin plakasında 'Şehit Fethi Sekin' yazıyor.