Sıcak havalar balık tezgahlarını vuruyor

Deniz suyu sıcaklıklarının düşmemesi nedeniyle ortalamanın çok altında bir sezon geçiren balıkçıları, sıcak havalar vurmaya devam ediyor. Balık pazarlarında ve semt pazarlarında tezgah kuran balıkçılar, satışa sundukları balıkların gün boyunca kendini salıp bozulmaması için buz küpleri kullanıyor.

"SICAKLAR BİZİ BİTİRDİ"

Mimarsinan mahallesinde semt pazarında balık tezgahı kuran esnaf Recep Altın, av sezonunda deniz suyu sıcaklığı nedeniyle kötü bir sezon geçirdiklerini ve bununla birlikte bir türlü normale dönmeyen kış mevsimini iple çektiklerini söyledi. Altın, "Sezonu gerçekten kötü geçirdik. Elimizdeki balıkların satışı noktasında da büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sıcak havalar bizi bitirdi. Maliyetlerimize bir de buz eklendi. Ocak ayına girmemize rağmen yanımıza büyük buz küpleri almadan pazarda tezgah açamıyoruz." açıklamasında bulundu.

"BALIK KENDİNİ SALIYOR VATANDAŞ BAYAT SANIYOR"

Tezgahtaki balıkların sıcaklardan etkilendiğini dile getiren Altın, "Yeni sezonda yakalanan taze balıkları tezgaha çıkarmamıza rağmen havalardan dolayı satılmayı bekleyen balığın eti yumuşuyor ve biraz kendini salıyor. Bazı müşterilerimiz bu durumda balığın bayat olduğunu sanıyor. Bunun önüne geçebilmek için gördüğünüz gibi balıkları buz küpleriyle muhafaza ediyoruz" dedi.