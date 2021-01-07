Siirt'te köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Siirt'in Şirvan İlçesine bağlı Kasımlı köyünde yeni yerleşim alanına yol çalışması tüm hızı ile devam ediyor. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olmasını fırsat bilerek, İlçelere bağlı köy yolları çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Şirvan İlçesi Kasımlı köyü yeni yerleşim alanına 7 kilometrelik yol yapım çalışmasına başladıklarını açıkladı.

Kasımlı köyünün baraj suyu altına kalmasından ötürü yeni yapılan yerleşim alanına ulaşımın olmadığını belirten Genel Sekreter Canpolat, "Köyden gelen talep üzerine ekiplerimiz incelemede bulundu ve yeni yerleşim alanına ulaşımın sağlanması için yeni bir yol yapılması kararı aldık, çalışmalarımıza başladık. Kasımlı Köyü yeni yerleşim alanına kadar toplamda 7 kilometre yol yapılmaktadır. Standartlara uygun yapılan yol çalışmasının yanı sıra, yolumuzda menfez ve yağmur suyu kanalları yapılmaktadır. Yol çalışmamızda dört kamyon, bir JCB, Bir Silindir, bir Vinç, bir Adet ise Loder iş makinelerimiz aralıksız bir şekilde çalışmaktadır. Allah'ın izni ile yolumuz 10 gün içerisinde tamamlanacaktır." dedi.