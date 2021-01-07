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Silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti

’in Kaman ilçesinde 21 Aralık’ta meydana gelen silahlı kavgada yaralanan Murat Şahin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:14 ABONE OL
Silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 21 Aralık'ta meydana gelen olayda, çarşı içinde çıkan tartışma kısa sürede büyümüş, G.G.'nin yanında bulundurduğu silahı ateşlemesiyle kavgaya karışan Murat Şahin(40) ağır yaralanmıştı.

Kaman Devlet Hastanesine alınan yaralı Murat Şahin, ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Ankara Gülhane Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Murat Şahin'i yaralayan şüpheli G.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Silahlı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti
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