Siverek’te kaza: 8 yaralı

Kaza, Siverek – Karacadağ karayolu 25. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Fors'un kullandığı 63 AAC 246 plakalı otomobil ile Hikmet Şimşek idaresindeki 06 YA 1746 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri ile İsmail Karacadağ, Zozan Karacadağ, Furkan Karacadağ, Gökselin Şimşek, Yakup Şimşek ve İkram Şimşek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi alınmazken meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.