Sokağa çıkma yasağında kepenk indirip kumar oynadılar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde devriye gezen polis ekipleri, içeriden insan seslerinin duyulduğu bir iş yerine baskın düzenledi. Adreste yapılan denetlemelerde içeride kumar oynandığını tespit eden Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan 38 bin lira ceza yazıldı. İçerde bulunan şahısların polisten gizlenmek için iş yerinin kepenklerini indirdiği belirtildi.



Gaziosmanpaşa Küçükköy'e bağlı Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlerde bulunan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde, içerisinden insan seslerinin duyulduğu bir iş yerine önce sivil olarak girdi ardından baskı düzenledi.



POLİSTEN GİZLENMEK İÇİN KEPENK İNDİRMİŞLER



Kepenkleri indirilmiş ve kapalı görünümü verilmiş iş yerine baskın düzenleyen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, içeride denetimlerde bulundu. İçeride bulunan 11 kişi ve iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Bayram A. isimli şüphelilerin, toplandıkları bir masada kumar oynadığı tespit edildi. Polis 11 kişi ile birlikte iş yeri sahibi Bayram A. isimli şahsa cezai işlem uyguladı. 12 kişiye toplamda 37 bin 800 lira ceza yazıldı.