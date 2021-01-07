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Son dakika: Baskında şoke eden görüntü! Polisler kadını mutfak dolabında yakaladı...

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin sıkı denetimleri sürüyor. Koronavirüsü umursamadan bir araya gelerek eğlence düzenleyen, alkol alan ve kumar oynayan kişilere polis göz açtırmıyor. Aynı zamanda bu operasyonlarda şoke eden anlar da yaşanıyor. Son dakika haberine göre 'da yapılan baskında alkol alıp kumar oynayan 20 kişiye ceza kesildi. Mekandaki bir kadının mutfak dolabına saklanması ise polisleri bile şaşkına çevirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 13:14 Son Güncelleme: 7.1.2021 13:29 ABONE OL
Son dakika: Baskında şoke eden görüntü! Polisler kadını mutfak dolabında yakaladı...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Hemen adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakaladı.

"TANSİYONUM ÇIKTI, ÜSTÜME ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜLDÜ"

Baskın sıradında bir kadın, mutfak dolabına saklanmış halde bulundu. Polisin "Çık bakalım oradan. Hadi, çık" dediği kadın, gülerek "Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü" dedi. Bir kişinin ise polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiği görüldü.

20 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan 63 bin TL ceeza uygulandı.

Hakkında arama kaydı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alınırken, iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ile kapalı alanda sigara içirdiği için adli işlem başlatıldı.

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Son dakika: Baskında şoke eden görüntü! Polisler kadını mutfak dolabında yakaladı...
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