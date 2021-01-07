Son dakika: Baskında şoke eden görüntü! Polisler kadını mutfak dolabında yakaladı...

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Hemen adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakaladı.
"TANSİYONUM ÇIKTI, ÜSTÜME ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜLDÜ"
Baskın sıradında bir kadın, mutfak dolabına saklanmış halde bulundu. Polisin "Çık bakalım oradan. Hadi, çık" dediği kadın, gülerek "Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü" dedi. Bir kişinin ise polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiği görüldü.
20 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan 63 bin TL ceeza uygulandı.