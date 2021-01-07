Son dakika! Dağa kaçırdılar, darp edip cinsel istismarda bulundular... Erzurum'daki rezil olayda flaş gelişme!

Görüntüler üzerinden Değirmencioğlu'nun B.Y.'yi ensesinden tutarak, götürdüğü belirtilip, sanığın değişen ve çelişen savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Ahmet Değirmencioğlu'nun sabıkalı geçmişi olduğu belirtilen gerekçeli kararda, 'iyi hal' indirimi uygulanmama nedeni için de şunlar kaydedildi:

"USLANMAZ BİR KİŞİLİK İÇİNDE"

"Sanığın işlenen suçlar içinde en vahim nitelikte olan nitelikli cinsel istismar eylemine yönelik hiçbir pişmanlığının olmaması, aksine bu suç yönünden suçlamaları kabul etmemesi, sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle de sadece sözlü olarak pişmanlığını dile getirmesi ancak bunu tavırlarına yansıtmamış olması, hüküm sonrasındaki mahkeme heyetine karşın söylediği hakaret sözlerinin de sanığın uslanmaz bir kişilik içinde olduğunun göstergesi olduğu anlaşılarak, uslanmaz kişiliği olan ve takdir indirimi hak etmeyen sanık hakkında mahkememizce tam bir vicdani kanı ile takdir indirim uygulanmamıştır."