SON DAKİKA HABER: Sultanbeyli'de dehşet! Karısını öldürdü ardından intihara kalkıştı

Son dakika olay, saat 04.00 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Adnan Soysal adlı bir kişi bilinmeyen bir sebeple tartıştığı karısı Hatice Soysal'ı bıçaklayarak öldürdü daha sonra ise intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında evde bulunan ailenin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak kurtuldu.