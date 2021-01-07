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SON DAKİKA HABER: 'de dehşet! Karısını öldürdü ardından intihara kalkıştı

Son dakika gelen haberde 'de , karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. İşte sabaha karşı yaşanan dehşet verici olayın ayrıntıları...

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 07:44 Son Güncelleme: 7.1.2021 07:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Sultanbeyli'de dehşet! Karısını öldürdü ardından intihara kalkıştı

Son dakika olay, saat 04.00 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Adnan Soysal adlı bir kişi bilinmeyen bir sebeple tartıştığı karısı Hatice Soysal'ı bıçaklayarak öldürdü daha sonra ise intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında evde bulunan ailenin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak kurtuldu.



Çocuğun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kapıyı açamayınca itfaiyeden yardim istedi. İtfaiyenin kapiyi açmasıyla daireye giren polis ekipleri Hatice Soysal'ın cenazesiyle karşılaştı. Karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Adnan Soysal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yeri inceleme ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısı ile birlikte dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Hatice Soysal'ın cenazesi morga kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA HABER: Sultanbeyli'de dehşet! Karısını öldürdü ardından intihara kalkıştı
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