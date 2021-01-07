SON DAKİKA HABERİ! Babasını 25 yerinden bıçaklamıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme





Olay, dün öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bahadır Akgönül ile aynı evde yaşayan babası Orhan Akgönül arasında tartışma çıktı.