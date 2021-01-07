SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı: O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre yeni haftayla birlikte yurdun doğu kesiminde yoğun bir kar yağışı görülecek. Öte yandan, Cumartesi günü tüm Marmara bölgesini ise sağanak yağışlar etkisi altına alacak. Peki, kar yağışları hangi illerimizde etkili olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda Pazar günü Bayburt'ta, Pazartesi günü ise hem Bayburt hem de Ardahan'da kar yağışlarının görüleceği belirtildi. Salı günü ise yurdun doğu kesiminde pek çok ilde kar yağışları etkili olacak.
İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;
8 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU