SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı: O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre yeni haftayla birlikte yurdun doğu kesiminde yoğun bir kar yağışı görülecek. Öte yandan, Cumartesi günü tüm Marmara bölgesini ise sağanak yağışlar etkisi altına alacak. Peki, kar yağışları hangi illerimizde etkili olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.