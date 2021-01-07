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HABERİ: Meteoroloji uyardı: O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek

tarafından yapılan uyarısına göre, yeni haftayla birlikte bazı illerimizde yoğun kar yağışı görülecek. Kurum, Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağışların etkili olacağını belirtirken, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri bazı illerimizde kar yağışlarının görüleceğini duyurdu. Yeni haftada ülkenin kuzey kısmı sağanak ve kar yağışları etkisi altında kalacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:39 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı: O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan rapora göre yeni haftayla birlikte yurdun doğu kesiminde yoğun bir kar yağışı görülecek. Öte yandan, Cumartesi günü tüm Marmara bölgesini ise sağanak yağışlar etkisi altına alacak. Peki, kar yağışları hangi illerimizde etkili olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınladığı hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda Pazar günü Bayburt'ta, Pazartesi günü ise hem Bayburt hem de Ardahan'da kar yağışlarının görüleceği belirtildi. Salı günü ise yurdun doğu kesiminde pek çok ilde kar yağışları etkili olacak.

İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

8 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU

9 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

10 OCAK PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

11 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

12 OCAK SALI HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı: O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
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