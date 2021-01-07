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SON DAKİKA HABERİ! Sabah sporuna çıkan vatandaş buldu! "İlk kez böyle bir şey görüyorum"

’dan gelen son dakika haberi kan dondurdu. Sabah sporuna çıkan Muzaffer Önsöz isimli vatandaş, otların arasında patileri kesilmiş halde ölü kedi buldu. Polis, kedinin patilerini kesen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Kediyi bulan Muzaffer Önsöz, yaptığı açıklamada büyü için böyle bir şeyin yapılmış olabileceğini vurgulayarak "İlk kez böyle bir şey görüyorum. Nasıl bir saplantı, nasıl bir inanış bu." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:56 Son Güncelleme: 7.1.2021 15:17 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Sabah sporuna çıkan vatandaş buldu! İlk kez böyle bir şey görüyorum

Çorum Buharaevler 27'nci Sokak'ta sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz, otların arasında 4 patisi kesilmiş ölü bir kedi fark etti. Önsöz kedinin fotoğraflarını soysal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

Polis ekiplerince kedinin patilerini kim ya da kimlerin kestiği araştırılıyor.

"YENİ BİR TREND BÜYÜ VARMIŞ"

Kediyi fark eden Muzaffer Önsöz, "Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum.

Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu? Çok üzgünüm. Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulur" dedi.

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SON DAKİKA HABERİ! Sabah sporuna çıkan vatandaş buldu! "İlk kez böyle bir şey görüyorum"
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