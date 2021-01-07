SON DAKİKA HABERİ: Sokak ortasında pompalı dehşet! Taksiciye kurşun yağdırdı





Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki E.Y. şoför olarak çalıştığı taksi durağına park etti. Daha sonrasında aracından inen sürücü E.Y.'e yoldan geçen hafif ticari araç içerisinden ateş açıldı. Yaralanarak yere yığılan E.Y., bölgede bulunan özel bir hastanedeki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.