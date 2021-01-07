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Son dakika haberler: Olay yerine koştu, eşini öyle görünce yıkıldı!

Kahreden olay bugün 'ta meydana geldi. 65 yaşındaki Fatma Kar isimli emekli öğretmen, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak olay yerine koşan Sadettin Kar'ın, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Yaşlı adamı polis teselli etmeye çalıştı. İşte son dakika haberinden kareler.

DHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:46 Son Güncelleme: 7.1.2021 16:16 ABONE OL
Son dakika haberler: Olay yerine koştu, eşini öyle görünce yıkıldı!

Bu acının tarifi yok. Sinop'ta eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı adamın gözyaşları yürekleri dağladı. Acılı adamı teselli etmeye çalışan polisler bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemedi. Yaşlı adam, ekipler tarafından eşinin naaşından uzaklaştırıldı...

Bugün öğle saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Fatma Kar, dengesini kaybedip, 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE YIKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sadettin Kar'ı teselli etmeye çalıştı.

Yapılan incelemenin ardından Fatma Kar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberler: Olay yerine koştu, eşini öyle görünce yıkıldı!
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