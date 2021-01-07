Son dakika haberler: Olay yerine koştu, eşini öyle görünce yıkıldı!

Bu acının tarifi yok. Sinop'ta eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı adamın gözyaşları yürekleri dağladı. Acılı adamı teselli etmeye çalışan polisler bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemedi. Yaşlı adam, ekipler tarafından eşinin naaşından uzaklaştırıldı...