Son dakika haberler: Olay yerine koştu, eşini öyle görünce yıkıldı!

Bu acının tarifi yok. Sinop'ta eşinin cansız bedeniyle karşılaşan yaşlı adamın gözyaşları yürekleri dağladı. Acılı adamı teselli etmeye çalışan polisler bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemedi. Yaşlı adam, ekipler tarafından eşinin naaşından uzaklaştırıldı...
Bugün öğle saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Fatma Kar, dengesini kaybedip, 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü.
EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE YIKILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.