Son Dakika Haberleri | Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Son dakika haberi... 81 ilde, hafta içi belirlenen saat aralıklarında uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda haftasonunun gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yeniden hafta sonu yasak saatleri yer almaya başladı. Peki, 9-10 Ocak 2021 bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, Koronavirüs tedbirleri ne zaman bitecek? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte kısıtlama saatleri…

SON DAKİKA HABERİ: KISITLAMALAR, TEDBİRLER NE ZAMAN BİTECEK?

Vakaların artışa geçmesiyle beraber 81 ilde birçok farklı kısıtlama kararı alınırken bunlardan biri de hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olmuştu. Bu kapsamda gün içerisinde milyonlarca kişinin gündeminde yerini alan kısıtlama saatleri; beş gün boyunca 21.00-05.00 şeklinde uygulanırken Cumartesi ve Pazar günü ise 56 saat kesintisiz devam ediyor…