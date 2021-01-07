Son dakika: İstanbul'dan Adıyaman'a 5 milyonluk nakliye vurgunu! Yerli aşı üretiminde kullanılan aparat da vardı

İstanbul'da, yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında kullanılan ve değeri bir buçuk milyon lirayı bulan filtre aparatları; Adıyaman'a taşınması için teslim edilen sahte bir TIR kiralama şirketi tarafından çalındı. 24 Aralık'ta İstanbul'da yaşanan olayın ardından harekete geçen polis, 26 Aralık Cumartesi günü 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçırılan mallar ise Başakşehir'de bulunan bir depoda ele geçirildi.