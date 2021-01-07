Son dakika: İstanbul'dan Adıyaman'a 5 milyonluk nakliye vurgunu! Yerli aşı üretiminde kullanılan aparat da vardı

İstanbul'da, yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında kullanılan ve değeri bir buçuk milyon lirayı bulan filtre aparatları; Adıyaman'a taşınması için teslim edilen sahte bir TIR kiralama şirketi tarafından çalındı. 24 Aralık'ta İstanbul'da yaşanan olayın ardından harekete geçen polis, 26 Aralık Cumartesi günü 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçırılan mallar ise Başakşehir'de bulunan bir depoda ele geçirildi.
Adıyaman'da yerli koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmalarda bulunan özel bir firma; aşı üretiminde kullanılan filtre aparatı için sipariş verdi. Sadece 6 ayda bir satın alınabilen ve Almanya'dan getirilen cihazlar, firmanın Büyükçekmece'de bulunan ofisine teslim edildi. Ürünlerin Adıyaman'a taşınması için bir nakliye firmasıyla anlaşıldı.
Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı | Video
SON DAKİKA! SOSYAL MEDYADAN İLAN VERDİLER
İddiaya göre anlaşmalı nakliye firmasının boşta bulunan bir TIR'ı yoktu. Bunun üzerine firma sahibi Hidayet D., sosyal medya üzerinden kiralık TIR ilanı verdi. İlanı gören şüpheliler, ellerindeki tırın plakasını değiştirip, sahte evrak düzenleyerek kendilerini TIR kiralama şirketi olarak gösterdi. Büyükçekmece'de bulunan malları TIR'a yükleyen şüpheliler, yola çıktıktan kısa bir süre sonra kayıplara karıştı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Aradan geçen zamanın ardından malın kendilerine ulaşmadığını belirten yerli aşı geliştiricisi firma, durumu anlaşmalı nakliye şirketine aktardı. Dolandırıldığını anlayan nakliyeciler durumu hemen polise bildirdi. Konu hakkında çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Muğla'ya gittiğini tespit eden polis, 26 Aralık tarihinde bir operasyon başlattı. İstanbul ve Muğla'da yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MALZEMELER BAŞAKŞEHİR'DE ELE GEÇİRİLDİ
Polis, genişletilen operasyon kapsamında şüphelilerin kaçırdıkları malları Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir depoya bırakıldığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan malları ele geçirdi.
KAJUDAN TÜTÜNE, BOYADAN FİLTRE APARATINA...
Kaçırılan mallar arasında değeri tam 5 milyon lirayı bulan kaju, tütün, boya, tekstil malzemeleri ve Almanya'dan yerli aşı üretmek üzere getirtilen filtre aparatlarının olduğu belirtildi. Polisin, depoda ele geçirdiği malzemeleri yakın zamanda sahiplerine teslim edeceği belirtildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sahte evrak düzenleyerek kendilerini tır kiralama şirketi sahibi olarak gösteren ve yerli aşı üretiminde kullanılan filtre aparatlarını kaçıran 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hidayet M., Yusuf O., ve İbrahim K. tutuklanarak adliyeye sevk edilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.