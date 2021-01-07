Sürekli annesini dövüyordu! Kütüphaneye ve spor merkezine gidecek

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından mahkeme, gencin 3 haftayı geçmeyecek şekilde bir sağlık kurumunda gözlem altına alınması, haftanın 1 günü kütüphaneye giderek imza atması, haftanın 2 günü İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal faaliyetlerine katılması ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından belirlenen kitapları okuyup özetini çıkararak cuma günleri hakimliğe teslim etmesi şartlarını sağlamak koşuluyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de fazla kilolarından dolayı obezite hastalığıyla karşı karşıya kalan 34 yaşındaki K.L. isimli genç adam, bu konuda kendisini uyaran annesine uzun süre fiziksel şiddet uyguladı. Oğlu evden hiç çıkmadığı, evde olduğu süre boyunca bilgisayar başından kalkmadığı ve sürekli sağlıksız beslendiği için oğluna böyle davranmaması gerektiğini söyleyen anne, oğlundan dayak yemek zorunda kaldı.

'İYİ EVLAT OLMAK İSTİYORUM AMA DAYANAMIYORUM'

En sonunda oğlunun kendisini hırpalamasına dayanamayan anne şikayetçi oldu. Annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan K.L., İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki sorgusunda genç adam, 20 sene öncesinde annesi ve babasının boşandığını, annesi ve abisiyle aynı evde yaşadığını, annesinin kendisini sinirlendirmesi sonucu annesine vurduğunu, hakaretler ettiğini itiraf etti. K.L. sorgusunun devamında 'Annem manalı şekilde bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu anladığım için sinirlendim. Annem spor öğretmenidir. Babam da spor öğretmenidir. Profesyonel sporcu yetiştirirler. Ben depresyona girdim. Bu yüzden evde kala kala kilo aldım. Psikolojik rahatsızlığımdan dolayı depresyon ilaçları kullanıyorum. Annem bazen beni doktora götürüyor. Annem iş yerinde kaldığı için bizi kabul etmiyor. Anneme sinirlendiğim için yaptım. İyi bir evlat olmak istiyorum ama annem beni sinirlendirince dayanamıyorum.' diyerek pişman olduğunu söyledi.

'BAŞKA ÇAREM KALMADI'

Şüpheli K.L. isimli gencin avukatı ise söz alarak gencin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, ailesinin tedavi amaçlı şikayette bulunduğunu, ailesinin gencin yargılanmasını istemediğini, düzelmesini için şikayette bulunduklarını ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede K.L. isimli gencin annesi de oğlunun hapse girmesini istemediğini, başka çaresi kalmadığı için şikayetçi olduğunu ve oğlunun düzelmesi için bu çareyi düşündüğünü söyledi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından mahkeme, gencin 3 haftayı geçmeyecek şekilde bir sağlık kurumunda gözlem altına alınması, haftanın 1 günü kütüphaneye giderek imza atması, haftanın 2 günü İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal faaliyetlerine katılması ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından belirlenen kitapları okuyup özetini çıkararak cuma günleri hakimliğe teslim etmesi şartlarını sağlamak koşuluyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.