Tarihi eser kaçakçısına suçüstü baskın! 135 sikke ele geçirildi

Batman'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsa yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda135 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Suçüstü yakalan şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Batman Merkez bölgelerinde ikamet eden bir şahsın piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulundurdukları yönünde bilgilere ulaştı. şüpheli şahsın adresine yapılan suçüstü baskında tarihi eser niteliği taşıyan 135 sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler ise Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.