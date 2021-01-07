Tatlı patatesi ve tatlısını tanıtıyorlar

Tatlı patatesin Türkiye'de üretim merkezinin kendi mahalleri olduğunu ifade eden Arsuz Pirinçlik Mahalle muhtarı Kasım Uğur, "Tatlı patatesin birkaç çeşit tüketimi var. Biz burada tatlı olarak da yiyoruz. Haşlanan patatesleri hamur haline getirip baklava gibi dilimlenmiş arasına ceviz serpilen tatlısını da yapıyoruz. Şıra olarak da sulandırılmış pekmez kullanıyoruz, doğal tatlandırma olduğu için çok sağlıklı" diye konuştu.

GEREKEN DESTEĞİ VERİYORUZ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinin çalışmalarıyla tatlı patatesi tanıtmaya çalıştıklarını da vurgulayan Muhtar Kasım Uğur, "Kaymakamımız da bize destek oluyor. Ayrıca firmalarla da görüştük, tatlı patates fidesi yetiştirip buradan Türkiye ye dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ise tatlı patates üzerine çalışmaların yeni başlatıldığını, bölgede talep gören bir bitki olduğunu belirterek "Muhtarımız üniversiteler ile işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Tatlı Patatesin ekimi fidesi için araştırma geliştirme çalışması içerisindeler. Bölgede hakikaten sevilen tutulan bir ürün, biz de ilçe tarımdan gereken desteği üreticiye veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yetiştiriciden halka satış yapılan tezgaha tatlı patates almaya gelen vatandaşlar da mevsimi geldiği zaman bolca tükettiklerini ve faydalı olduğuna inandıklarını, tatlısı, kızartması ve haşlayarak fırında pişirilerek tüketildiğini söylediler.

BESİN DEĞERİYÜKSEK VİTAMİN ZENGİNİ

Besin değeri oldukça yüksek olan tatlı patatesin 100 gramında yaklaşık 85 kalori bulunduğunu belirten uzmanlar "Tatlı patatesin içeriğinde A vitamini ve A vitamini üretilmesine yardımcı olan beta karoten miktarlarının oldukça fazla olmasından dolayı büyümede önemli bir rolü vardır. Provitamin A'dan başka B kompleks, D vitamini ve C vitamini içeriği bakımından da zengin. Protein açısından da zengin olan bu faydalı bitki, aynı zamanda K, Ca, P, Na, Fe, piridoksin ve magnezyum gibi mineral maddeleri de bünyesinde ihtiva etmektedir. İçeriğinde hiç kolesterol bulunmamakla birlikte, yağ oranı da çok düşük seviyededir. Glisemik indeks değerinin düşük olmasından dolayı diyet bitkisi olarak değerlendirilebilir.