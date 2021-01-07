Tek gövde dikimine ücretsiz 20 bin fındık fidanı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında, farklı dikim sistemlerinin teşvik edilmesi sürdürülüyor. Geleneksel ocak yöntemi yerine, verim ve kalitenin artmasını sağlarken, maliyeti de düşüren tek gövdeli dikim sistemini teşvik etmek amacıyla 2 yıl önce başlatılan çalışmalara bu yılda devam ediliyor. Bu kapsamda temin edilen 20 bin fidan üreticilere bir hafta içinde ücretsiz olarak dağıtıldı.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yılın Ekim ayında bazı Ziraat Odaları'nın da desteği ile Trabzon'un Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde budama ve tek gövde dikim sistemi ile ilgili olarak üreticilerle toplantı yaparak uygulamalı bilgiler aktarıldığını söyledi.

Arslantürk,"Bahçelerde yapılan bu toplantılarda üreticilerden aldığımız talepler doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olan Yomra Sivrisi denilen çeşitten fidanlar temin ettik. Bu fidanları tek gövde sistemi ile dikmeyi taahhüt eden üreticilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Nasıl dikim yapmaları gerektiği konusunda Ekim ayında bilgilendirme yapılmıştı. Ancak bunun dışında borsamızın internet sitesinde görüntülü olarak dikim anlatılıyor" dedi.

Arslantürk, 20 bin fidan ile 500 dönümlük bir alanda tek gövde dikim şeklinin yapıldığını,önümüzdeki dönem ise bunu bin dönümlük bir alanda gerçekleştirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Projeye destek veren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Edip Sevinç de, birlik olarak fındığı üretimden tüketime kadar bir bütün kabul ederek verimli politikalara destek verdiklerine dikkat çekerek, "Fındıkta verim ve kalitenin artması, dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmamız, ihracatımızı da arttırarak daha fazla döviz kazanmamız demektir. Ama bizler kazancın üretimden ve üreticiden başlaması gerektiğini biliyoruz. Bunun için de en fazla desteği üretim noktasında yapıyoruz. Bu tür projelere destek veriyoruz. Ancak yaşlanan fındık bahçelerimizin yenilenmesi aşamasında gerekli olan fidan ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için de Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde fidan üretimi için Doku Kültürü Laboratuvarı kurduk. Fidanlar artık daha kaliteli ve verimli olacaklar" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası tarafından 2013 yılında yaşlı bahçelerin sökülerek yeniden ve farklı sistemlerle dikim yapılması ile sürdürülen proje kapsamında birçok bahçede ekonomik anlamda fındık verimi de gerçekleştirildi. Teşvik edilen tek gövde dikim sistemi için üreticilerden taahhütname alınarak gereken destekler sağlanıyor.