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2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” 2021 yılı için başvurular başladı. Geçen yıl 100 bin gencin başvurduğu yarışmalarda 5 bin finalist belirlenerek dereceye girmek için mücadele etmişti. Bu yıl da ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç farklı kategorilerde yarışarak ter dökecek.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 17:58 ABONE OL

Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştu.

Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti.

Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.

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TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
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