Trabzon’da kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre Beşikdüzü ilçesinde bir iş yerinde Kaçak içki imal edildiği ihbarı alan Trabzon İl Emniyet müdürlüğü Narkotik şube ekipleri tarafından tespit edilen bir şahsa ait işyerine yaptığı baskında, pet şişeler içerisinde sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ve sahte alkol ele geçirildi.İş yerinde yapılan aramalarda ,18 adet 20 ml Anason yağı, 3 adet 15 ml anason yağı, 4 adet 45ml malt aroması, 1 adet Alfasol ph düzenleyici, 1 adet Alfasol İndikatör, 4 adet 1 kg. krk gıda anason aroması, 9 Adet 0.5 litre pet su şişesinde hazır yapılmış rakı, 4 Adet 1 litre pet su şişesinde hazır yapılmış rakı, 2 Adet 1.5 litre pet su şişesinde hazır yapılmış rakı, 1 Adet Cam kavanoz içerisinde 3 kg. viski, 17 Adet viski yapımında kullanılan küçük tahta, 4 Adet enjektör ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan İşyeri sahibi O.U isimli kişinin Beşikdüzü ilçe Emniyet müdürlüğünde işlemleri sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.