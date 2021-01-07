Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da kaçak içki operasyonu

’da kaçak içki operasyonu

İl Emniyet müdürlüğü Narkotik şube ekipleri tarafından bir işyerine yapılan baskında litrelerce kaçak içki ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi O.U isimli kişi gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.1.2021 02:27 ABONE OL
Trabzon’da kaçak içki operasyonu
Edinilen bilgiye göre Beşikdüzü ilçesinde bir iş yerinde Kaçak içki imal edildiği ihbarı alan Trabzon İl Emniyet müdürlüğü Narkotik şube ekipleri tarafından tespit edilen bir şahsa ait işyerine yaptığı baskında, pet şişeler içerisinde sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ve sahte alkol ele geçirildi.

İş yerinde yapılan aramalarda ,18 adet 20 ml Anason yağı, 3 adet 15 ml anason yağı, 4 adet 45ml malt aroması, 1 adet Alfasol ph düzenleyici, 1 adet Alfasol İndikatör, 4 adet 1 kg. krk gıda anason aroması, 9 Adet 0.5 litre pet su şişesinde hazır yapılmış rakı, 4 Adet 1 litre pet su şişesinde hazır yapılmış rakı, 2 Adet 1.5 litre pet su şişesinde hazır yapılmış rakı, 1 Adet Cam kavanoz içerisinde 3 kg. viski, 17 Adet viski yapımında kullanılan küçük tahta, 4 Adet enjektör ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan İşyeri sahibi O.U isimli kişinin Beşikdüzü ilçe Emniyet müdürlüğünde işlemleri sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da kaçak içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA