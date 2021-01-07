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’den KADES uygulamasına destek

’de valilik koordinesinde (KADES) için bir dizi faaliyet yürütülüyor. Jandarma ve emniyetin farkındalık amacıyla sürekli bilgilendirme yaptığı kentte, çekilen videolarla da uygulama anlatılıyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:49 ABONE OL
Tunceli’den KADES uygulamasına destek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına başlatılan Kadın Destek Uygulaması (KADES9 kapsamında Tunceli'de bir dizi faaliyet yürütülüyor.

Jandarma ve emniyet yetkilileri, belli periyotlarda kentin farklı noktalarında kurdukları stantlarla uygulama hakkında bilgilendirme yaparken, çekilen videolarla da uygulamanın önemine işaret ediliyor.

Tunceli Valiliği koordinesinde hazırlanan videoda, kadın ve erkekler "Artık Şiddete Sessiz Kalmak Yok!", "Artık Daha Fazla Bahane Yok!", "Artık Görmezden Gelmek Yok,!", "Sessizliği Durdurun" şeklinde mesajlar verdi.

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Tunceli’den KADES uygulamasına destek
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