Türkiye'nin en kısa sokaklarından birisi

'ARABA İLE GİREMİYORUM'

31 yıldır aynı sokakta yaşayan Ahmet İnce, yaşadığı mahalleye araba ile giremediğini belirterek, orada yaşamaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ahmet İnce, ''Bu mahalle Gaziantep'in en eski mahallelerinden birisi. En dar ve en kısa sokaklardan birisi benim yaşadığım Özışık Sokak. Bey Mahallesi'nde neredeyse 25 çıkmaz sokak var ancak en kısa sokak burası. 23 adımda bitiyor. Burada yaşamanın avantajları da var dezavantajları da. Şehrin merkezi konumunda en sessiz sakin yerlerden birisi. Bunu yanı sıra araçla giremiyoruz. Araçla girmeye çalıştığımız zaman sıkıntı oluyor. Otantik bir yer. Herkesin gezip görmek istediği yerlerden birinde yaşamak ayrıcalık. Burada yaşamaktan mutluyum'' dedi.