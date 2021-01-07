Uluslararası öğrencilerden İzmit müftüsüne veda ziyareti

Gençlik çalışmalarına verdiği önemle bilinen ve özellikle pandemi döneminde birçok öğrenciye destek olan İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük'ün emekliye ayrılması nedeniyle Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği kendisine veda ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Fatih Karaçoban ziyarette "Gençlere verdiğiniz değer ve özellikle pandemi döneminde yapmış olduğunuz babalık asla hafızalardan çıkmayacaktır. Böyle zor bir zamanda öğrenci kardeşlerimiz bu süreçte ne yapar? diye sürekli soran, her sıkıntıda bizlere kapısını ve gönlünü açan, gençlerin Müftü Babası olan sizin gibi büyüklerimizi tanımak bizi de çalışmalarımızda motive ediyor. Sizi ve gençler için yaptıklarınızı asla unutmayacağımızı ifade ederek tüm yaptıklarınız için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve öğrenci kardeşlerim adına teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızda sağlık, afiyet ve huzur diliyorum" dedi.

PLAKET TAKDİM ETTİLER

İzmit Müftüsü Süleyman Küçük ise "Gençler bizim geleceğimiz. Onlar bizler için çok kıymetliler. Allah ömür verdikçe her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizleri de tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Özbekistanlı Nezaket Sunnatullayeva, öğrenciler adına yaptıklarından dolayı teşekkür ederek İzmit Müftüsü Süleyman Küçük'e plaket takdim ettiler.