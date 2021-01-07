Van'da 2 ayrı operasyon... Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 kilogram metamfetamin maddesi ile bir kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

4 Ocak 2021 tarihinde Gevaş-Tatvan karayolu üzeride bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobustr bulunana yolculardan E.S isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay ve şüpheli E.S hakkında adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İKİ AYRI İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1 kilo metamfetamin maddesi ve 1 kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör, 58 7.62 mm fişek ele geçirildi.

JANDARMA İKİNCİ DEFA HAREKETE GEÇTİ

Operasyonun ardından jandarma ekipleri Elde ettikleri istihbarat doğrultusunda 6 Ocak tarihinde yeniden harekete geçti.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Yukarı Dikme mahallesinde şüpheli bir evde yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ve 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör, 58 7.62 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.