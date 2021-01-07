Yayaya çarpan sürücü kaçtı

Kaza Eyyübiye ilçesine bağlı yardımcı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil yolun karşına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.Çarpan sürücü arkasına bile bakmadan yaralanan yaşlı adamı bırakıp hızla yoluna devam etti. Kanlar içerisinde yolun ortasında kalan adamın yardımına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Ölümden dönen yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan polis ekipleri şimdi her yerde yaşlı adama çarparak kaçan sürücüyü arıyor.