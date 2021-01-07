“Yozgat’ta hizmet kervanına devam edeceğiz”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, kogre tarihinin 13 Ocak olarak belirlendiğini hatırlatarak; "Milletvekili sayımızı 4'e çıkarmak ve hizmet kervanına devam etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, parti binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Başer, parti binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Başer, AK Parti İl kongresinin 13 Ocak'ta yapılacağını belirterek, şu ana kadar Yozgat'a ibadet aşkı ile hizmet ettiklerini bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Amaçlarının milletvekili sayısını yeniden 4'e çıkarmak olduğunu kaydeden Başer, "Belediyelerimizin de yeniden AK Partili olması için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız" dedi.

YOĞUN BİR TRAFİK

AK Parti İl Başkanlığı'na getirilmesinin ardından yoğun bir trafikle göreve başladığını dile getiren Başer, "Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin tensipleriyle Yozgat il başkanlığında görev değişikliği oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde il başkanlığı görevine başladık. Bu vesileyle yoğun bir trafik ile başladık" dedi.

KONGRE 13 OCAK'TA

Başer, İl kongresinin 13 Ocak'ta yapılacağını belirterek, "İnşallah 13 Ocak itibari ile il kongremizi gerçekleştireceğiz. Belki pandemiden dolayı kısıtlı katılımlarla gerçekleştirmek arzusundayız. İnşallah biran önce bu hastalığın geçmesini Cenabı Allah'tan diliyoruz. İlimizde ak partimizin geçtiğimiz dönemlerde çok büyük katılımları ve hizmetleri oldu. Hem genel hem yerel bazda hizmetleri oldu. Genele baktığımız zaman sadece Yozgat merkez ile değil tüm ilçelerimizle birlikte çevre illeri kıskandıracak kadar Yozgat'ımıza kamu yatırımları yağmur gibi yağdı. Tabi özel sektörde OSB'de yine yatırımlara başladı. Pandemi nedeniyle hizmetlerde aksamalar olsa da yine çevre illere göre Yozgat'ımızda güzel hizmetler oluyor. Devam eden ve tamamlanmış hizmetlerimiz var. Bilindiği gibi Yozgat merkezimizde özellikle Adalet eğitim merkezi, diyanet eğitim merkezi ve cezaevimizle birlikte çok ciddi hareketler olacak. Bu hizmetler tamamlandı ve açılmaları bekleniyor. Bu gelen personeli ile birlikte Yozgat'ımızda çalışanların aldıkları maaşlarla ciddi katkıları olacak. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere hizmette emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BİRLİK VURGUSU

"Bu hizmet birlik beraberlikle yapılan hizmetler" diyen Başer, şunları kaydetti; "Onun için Yozgat'ta inşallah birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin tesisi ile Ak Partimizin yeniden 2 milletvekilimizin inşallah 4'e çıkarılması ilçe belediyelerin yeniden ak partili belediyeler olması yönünde birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza son hızla gayret edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak ibadet aşkı ile bunu gerçekleştirmek için çalışacağız. Köylerimize, kentlerimize, belde ve ilçelerimize güzel çalışmaları birlikte yapacağız."

BASIN ÖNEMLİ

Basın mensuplarının da kendileri için önemli olduğunu dile getiren Başer, "İlk toplantımızda hem 13 Ocak'taki kongremizi ilan etmek hem de önümüzdeki günlerde yapılacak hizmetlerde sık sık bir araya gelerek bunların değerlendirmesi yapmak olacak. Basınımız bizim için önemli. İnşallah tenkitten ziyade yapılacak hizmetlerin önerilerini basın mensuplarından bekliyoruz. Güzel hizmetlerde sizlerin görüşü önemli. Sizlerin görüşü doğrultusunda birlik beraberlik içerisinde Yozgat'ımızın hizmetlerini öncelik sırasına göre Valimizle, Belediye Başkanımız, il genel meclisimizle birlikte bu hizmetleri yapmış olacağız. 13 Ocak itibari ile hepinizi kongremize bekliyoruz. İnşallah orada da bazı konuşmalarda Yozgat'a vereceğimiz konuşmalarımız olacaktır" diye konuştu.

YOLUMUZ ZOR AMA GÜÇLÜ

Başer, ilk görüşmelerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiklerini belirterek, "İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Bey oraya gideceğimizi duyunca bazı isteklerini iletti. Köy yollarımızın ihtiyacı olan ek ödemelerle ilgili bilgileri ilettik. Bizim yanımızda ilgili birimleri aradı. Yapılması konusunda talimatlandırdı. İnşallah bu hizmetler hepimizin gayretleri, önerileri ile devam edecektir. Bu çıktığımız yol zorlu ve güçlü bir yol. İnşallah bunu birlikte başaracağız. Sizde görüyorsunuz ki bir haftadır Yozgat Ak Parti'nin pandemiye rağmen tabanlara kadar dolması inşallah yeniden Ak Parti'nin şahlanışı olacaktır" ifadelerine yer verdi.