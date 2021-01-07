Zeytinköy’e bu kez gündüz baskını

Antalya'da polis, maliye ve zabıta ekiplerince hurdacı ve hanutçulara yönelik düzenlenen şok operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yüzlerce hırsızlık malına el kondu. Kentte hırsızlık olaylarının artması üzerine 120 polis ve 30 zabıta ve maliye ekipleri olmak üzere toplam 150 kişi uyuşturucunun merkezi olarak bilinen Muratpaşa ilçesi Yeşildere, Gebizli Mahallelerine (Zeytinköy) hurdacılara yönelik şok operasyon düzenlendi.

POLİSİ GECİKTİRMEK İÇİN PİTBULL KULLANDILAR

Eş zamanlı 7 adrese düzenlenen operasyonda Yeşildere Mahallesi'nde polis ekiplerini karşısında gören hurdacılar zaman kazanmak için bir pitbull köpeğinin serbest bıraktı. Ancak polislerin köpekten korkmaması hurdacıları şaşırttı. Polisler önce köpeği bir yerde kontrol altına aldırttı. Sonra belediye görevlilerine teslim etti. Hurdacılarda yapılan aramalarda yüzlerce hırsızlık malına el kondu.

POLİS BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Çekçekçi olarak tabir edilen kişilerin hurda çuvallarında taşıdığı demir makaslarına el kondu. Kafes şeklindeki yerde yapılan aramalarda polis bile şaşkına döndü. Burada hırsızlık malı kaynak tüpü, yangın tüpü, araç takviye kablosu, matkap, yüzlerce metre kabloya, demir kesme makaslarına ele geçirildi. Çıkan malzemeler karşısında polis ekipleri bile şaşkına döndü. Operasyonda bir pompalı tüfek, bir tabancaya el konarken 2 hurdacı katıldı. 8 aranan kişi gözaltına alındı. Yüzlerce çalıntı malzemeye el konudu.