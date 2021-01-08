1 milyar ton su tasarrufu yapmalıyız

'BİR AN ÖNCE SUSUZ TARIMA GEÇİLMELİ'

Şu anda Türkiye'de ciddi anlamda susuz tarıma doğru bir yönelme olduğunu vurgulayan Öztürk Sarıca, "Ama bu yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Mücadele edilmesi gereken sadece Burdur'un Gölü ya da diğer kuruyan göller değil, gelecek nesillerin içme suyu da şu anda tehlikede. Yağmur, kar yağmıyor. Ciddi anlamda bir küresel ısınma başladı. Bunun tedbiri olarak ülkemizin bir an önce susuz tarıma geçmesi gerekiyor. Bu konuda elimizdeki en ciddi üretim dallarından birisi de aromatik bitkiler. Çünkü aromatik bitkiler ciddi anlamda Anadolu'da gen kaynağı olan, katma değeri yüksek, çiftçiye kazandıran bitkiler. Türkiye'nin bir an evvel üretim dallarını çeşitlendirmesi ve susuz tarıma geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

'DÜNYA KEKİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE YAPILIYOR'

Son yıllarda lavanta dikimlerinde ciddi aşamalar kaydedildiğini aktaran Öztürk Sarıca, şöyle konuştu: "Bu yıl itibariyle biz 20 milyon fideye ulaştık. Halen daha biz 7- 8 ton lavanta yağını alarak yurt dışına para ödüyoruz. Halbuki ülkemizde bunun fazlasını üreterek yurt dışına satışlarımızın başlaması gerek. Dünya kekik üretiminin de neredeyse yüzde 75'i Türkiye'de yapılıyor. Bu noktada bayağı iyi durumdayız. Diğer taraftan ada çayı ve pek çok dağ çayı olmak üzere pek çok tıbbi aromatik bitkinin ciddi anlamda üreticiliği yapılıp yurt dışına satışları başlayabilir ki; Anadolu toprakları bunun için çok çok uygun"