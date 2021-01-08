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10 bin aileye giyim desteği!

Belediyesi 10 bin ihtiyaç sahibi aileye giyim desteği sağlayarak soğuk kış günlerinde özellikle çocukların yüzünü güldürmeye vesile oldu.

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Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:52 ABONE OL
10 bin aileye giyim desteği!

Üsküdar Belediyesi 10 bin ihtiyaç sahibi aileye giyim desteği sağlayarak soğuk kış günlerinde özellikle çocukların yüzünü güldürmeye vesile oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Üsküdar Belediyesi, yakacak odun, medikal ihtiyaç, sıcak yemek, alışveriş kartı gibi devam eden yardımlara ek olarak soğuk kış günlerinde Üsküdar'da bulunan ihtiyaç sahibi aileleri giydirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bizzat katıldığı dağıtımda en çok sevinen çocuklar oldu.

Türkmen sosyal medya hesaplarından duyurduğu kıyafet yardımı için, "Millet olarak özellikle kenetlendiğimiz bu salgın ve soğuk kış günlerinde, çocuklarımız üşümesin diye 10 bin ailenin kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık" İfadelerini kullandı.

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10 bin aileye giyim desteği!
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