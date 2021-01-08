17 yıllık cezası vardı, hırsızlık yaparken yakalandı!

Kocaeli Darıca İlçesinde, 08 Ocak 2021 günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı tespit ederek kısa sürede aynı ilçede düzenlenen operasyon ile yakaladı. Evden hırsızlık olayının faili olarak yakalanan M.T'nin yapılan kimlik sorgulamasında yine benzer hırsızlık olaylarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilen M.T, tutuklanarak cezaevine kondu.